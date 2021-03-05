Следователи Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который подозревается в избиении 82-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба следкома области.

По версии следствия, 3 марта пьяный мужчина встретил пенсионерку, которая медленно шла по микрорайону. Именно медлительность стала причиной агрессии мужчины, он ударил женщину, помог ей подняться и снова ударил ногой.

После этого пенсионерка перенесла инсульт. Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

К другим новостям:

- Напал сзади: 17-летнего подростка обвиняют в изнасиловании 20-летний жительницы Татарстана.

- Синоптики Татарстана рассказали, какая погода будет в Международный женский день.