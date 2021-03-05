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Синоптики Татарстана рассказали, какая погода будет 8 марта

05.03.2021, 15:24 97 0 prokazan.ru

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на Международный женский день. 8 марта будет ветрено и снежно.

Так, 6 марта в субботу, пройдет небольшой снег днем будет -5…-10 градусов, ночью -9…-14 градусов, ветер умеренный. Ночью при прояснении возможно до -19 градусов. На дорогах гололедица.

7 марта, в воскресенье, днем -6…-11 градусов, ночью -15…-20 градусов, при прояснении -24 градуса. Местами небольшой снег, слабая метель.

8 марта, в понедельник, днем -1…-6 градусов, ночью -7…-12 градусов, ветер порывами до 15-20 м/с, временами снег, метель. На дорогах гололедица.

К другим новости: 

- Студентки Казанского федерального университета вышли на одиночные пикеты. 

- И такое тоже бывает... Жительница Татарстана приехала якобы рожать в РКБ Казани, а позже с родственниками требовала выписать несуществующего ребенка. Подробности истории. 

Татарстан Казань Общество
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Умер худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский
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«От ударов вся голова была синяя»: жительница Ярославля садистски избивает девушек
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Врачи назвали пять условий, при которых возможно повторное заражение коронавирусом
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В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19: он еще заразнее
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Мужчина голыми руками задушил волчицу по пути в туалет
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Врачи рассказали о продукте, который сокращает жизнь у мужчин
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Адвокат из Казани заявил о мошенниках, собирающих деньги для Рамиля Шамсутдинова
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Мужчина пришел в аптеку с рецептом на лекарства от коронавируса и умер
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Врач назвал главную ошибку вакцинации от коронавируса в России
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Голый омбудсмен, часы Минниханова и горящие краснобусы: собрали все символы 2020 года в Татарстане
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Ученые назвали семь неочевидных симптомов коронавируса
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«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница