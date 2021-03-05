Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на Международный женский день. 8 марта будет ветрено и снежно.

Так, 6 марта в субботу, пройдет небольшой снег днем будет -5…-10 градусов, ночью -9…-14 градусов, ветер умеренный. Ночью при прояснении возможно до -19 градусов. На дорогах гололедица.

7 марта, в воскресенье, днем -6…-11 градусов, ночью -15…-20 градусов, при прояснении -24 градуса. Местами небольшой снег, слабая метель.

8 марта, в понедельник, днем -1…-6 градусов, ночью -7…-12 градусов, ветер порывами до 15-20 м/с, временами снег, метель. На дорогах гололедица.

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