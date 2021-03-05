На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина рассказала, когда снимут коронавирусные ограничения.

«Расслабляться пока рано, мы знаем, что ситуация зыбкая и может поменяться в любой момент. На сегодня все те ограничения, которые действуют, они должны соблюдаться и в совокупности с вакцинацией мы можем надеяться на то, что ситуация будет стабильная. Это поможет нам вернуться к вопросу о снятии ограничений по итогу марта», - отметила Любовь Геннадьевна.

К слову, за сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом, выздоровело 95 человек.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что решение по отмене ограничений в части общепита будут отменяться после решения Роспотребнадзора.

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