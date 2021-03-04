На брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, когда власти примут решение о снятии ограничений с заведений общепита. Пока что кафе, бары и рестораны могут работать только до 12 ночи.

«Решение будет принято после анализа эпидситуации в Татарстане, который предоставит Роспотребнадзор. Если не будет рисков и угрозы распространения коронавируса, то ограничения снимут, но если будут сомнения, то вопрос отложат», - отметила Галимова.

Также по словам спикера, сейчас рано расслабляться и думать, что все ограничения снимут и можно будет жить как прежде. Какое-то время коронавирусные ограничения будут действовать.

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