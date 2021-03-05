В Казани 4 марта днем на улице Беломорская произошло ДТП с участием школьника. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«48-летний водитель машины «Фиат» возле дома №73 по улице Беломорская сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет», - говорится в сообщении.

В результате ДТП ребенок получил ушиб голеностопного сустава.

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