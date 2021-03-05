Ночью 5 марта в Казани отравились угарным газом женщина и ее 6-летний сын. Они доставлены в больницу. Прокуратура Татарстана поручила прокуратуре района провести проверку.

«Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», - говорится в сообщении.

По информации МЧС Татарстана с начала 2021 года в регионе 44 человека отравились угарным газом, из них 16 детей. Пять человек погибли.

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