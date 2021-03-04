В Татарстане на 4 марта зарегистрировали еще пять смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли две женщины 71 и 86 лет, и трое мужчин 72, 50 и 38 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 352 случая смерти от коронавируса.

Напомним, в регионе за сутки выявлено 53 случая заражения вирусом, всего ковид обнаружили в 11 районах республики.

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