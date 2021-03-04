Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

Еще две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане

04.03.2021, 17:38 165 1 prokazan.ru

В Татарстане на 4 марта зарегистрировали еще пять смертей от последствий коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умерли две женщины 71 и 86 лет, и трое мужчин 72, 50 и 38 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 352 случая смерти от коронавируса.

Напомним, в регионе за сутки выявлено 53 случая заражения вирусом, всего ковид обнаружили в 11 районах республики.

К другим новостям: 

- В казанском автобусе кондуктор накричала на пенсионера, которому нечем было оплачивать проезд. 

- Власти Татарстана прокомментировали назначение народного артиста республики советником министра культуры. 

Медицина / Минздрав Смерть Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Не имела права!»: в Ассоциации АТП РТ отреагировали на видео с кондуктором, которая унизила старика
«С болью в сердце»: что имел в виду Минниханов, когда просил вернуть смертную казнь за наркоторговлю
Жителя Татарстана с подельником задержали в Ленинградской области за убийство лосихи
У руководителя ВТОЦ Фарита Закиева проходит обыск
«Рот закрой и быстро плати!»: кондуктор автобуса №35 в Казани накричала на пенсионера
Присяжные в Татарстане вынесли приговор мужчине, который 9 лет назад убил и изнасиловал девушку
Синоптики Татарстана предупреждают жителей об ухудшении погодных условий
В квартире Казани на двух девушек напал агрессивный кот, пришлось вызывать спасателей
Любовь до гроба: любовник убил мужа возлюбленной, расчленил его тело и спрятал
«Будет полезен»: власти Татарстана объяснили назначение Салавата Фатхутдинова советником министра
Еще 53 случая коронавируса выявили в Татарстане за сутки
«Расслабляться не стоит»: в Казанском кремле рассказали, когда снимут ограничения с общепита
«Чудовищный нонсенс»: в Госдуме рассказали, чем может закончиться освобождение «скопинского» маньяка
«Весеннее обострение в разгаре»: на улице Баумана в Казани заметили двоих полуголых молодых людей
Семья из четырех человек в Казани отравилась угарным газом
Водитель иномарки в Татарстане врезалась в припаркованный грузовик
Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»
«Столица татар»: Рустам Минниханов рассказал, чья Казань на самом деле
Казанские акушеры приняли роды у девушки, а заодно избавили ее от полуметрового калового камня
Десятки домов в Казани 5 марта на сутки останутся без воды
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
04 марта 2021
17:59
Это действительно опасно раз умирают 50 летние.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ