На 4 марта в Татарстане выявлено 53 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 24 человека отвезли в больницы, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших четыре человека от 18 до 30 лет, шесть человек до 50 лет, 12 человек до 60 лет, 16 человек до 70 лет, 10 человек до 80 лет, пять человек старше 80 лет.

За сутки новые случаи коронавируса обнаружены в 11 районах республики. В Казани – 26, Набережные Челны – 8, Зеленодольский район – 7. В Нижнекамском районе 4 случая. В Буинском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, Нурлатском, Сармановском и Тукаевском районах по одному случаю заражения вирусом.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 18 184 случая заражения вирусом, выздоровело 14 842 человек, 59 за сутки.

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