У министра культуры Татарстана Ирады Аюповой появились советники на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, советниками стали заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, лауреат премии им. М. Джалиля, известный театральный критик Нияз Игламов, член Международной Федерации журналистов, член Союза фотохудожников России Раиса Сафиуллина, управляющий партнер и гендиректор консалтинговой компании «Sculptor Agency» Виктор Житлов.

Напомним, артист татарстанской и башкирской сцены Элвин Грей был назначен советником главы Башкортостана.

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