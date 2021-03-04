Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался по поводу освобождения «скопинского маньяка». Он считает, что после его выхода на свободу, будут новые жертвы.

«Маньяк заранее планировал похищения, строил для будущих пленниц бункер, где почти четыре года подвергал несовершеннолетних пыткам и изнасилованиям, рожденных от него двоих младенцев бросал на улице, третий ребенок умер – и за все это он получает 17 лет заключения. Теперь он выходит на свободу, раздает интервью, хотя не раскаялся, не признал вину, и еще из колонии угрожал своим жертвам. Очевидно, что в опасности оказываются не только они», - отметил депутат Госдумы.

Так Миронов напомнил, что нельзя забывать о том, что Мохов не только садист, но и педофил. По его мнению, педофилы не должны выходить на свободу.

«Партия требует радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления против несовершеннолетних. За убийства детей нужно предусмотреть смертную казнь, за пытки и насилие – пожизненное», - заключил депутат.

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