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Фото: скриншот видео

Участник митинга 31 января в Казани, который избил сотрудника ГИБДД, предстанет перед судом

03.03.2021, 16:42 44 1 prokazan.ru

Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении участника митинга 31 января. Он обвиняется в избиении сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, 31 января 24-летний молодой человек на улице Лево-Булачная ударил сотрудника ДПС и с силой повалил его на землю. В ходе допроса задержанный признал свою вину»,- говорится в сообщении.

На данный момент следствием собрана доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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комментарии

Гараж
0
03 марта 2021
16:54
Он там замёрз. Лихое дело и вдруг пошел на разогрев. Закон нарушен как-то резко и он поет теперь припев.

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