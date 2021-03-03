Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношении участника митинга 31 января. Он обвиняется в избиении сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По версии следствия, 31 января 24-летний молодой человек на улице Лево-Булачная ударил сотрудника ДПС и с силой повалил его на землю. В ходе допроса задержанный признал свою вину»,- говорится в сообщении.

На данный момент следствием собрана доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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