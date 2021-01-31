В Казани участники несанкционированной акции против задержания политика Алексея Навального напали на сотрудника ГИБДД: видео инцидента появилось в телеграм-канале "Mash Iptash". На ролике видно, что толпа повалила правоохранителя на землю, но после этого протестующие отошли от мужчины и сотруднику ГИБДД удалось сбежать.

Напомним, что сегодняшняя акция в Казани сопровождалась массовыми задержаниями: так, правоохранители зажали в углу 30-40 человек на улице Баумана и заставили их сидеть на корточках.