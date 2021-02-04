Житель Казани Антон Калистратов был одним из тех, кого правоохранители задержали на несанкционированном митинге 31 января в поддержку Навального. Журналист Prokazan.ru узнал у молодого человека, чего он ждал от митинга и истинные причины шествий.

«Исходя из всей политической обстановки внутри страны и свободной трактовки большинства законов, я понимал, что во время мирного шествия, скорее всего меня задержат. Но я не предполагал, что ко мне, как и к другим задержанным будут относиться как к животным: оскорблять, кидать лицом в снег и бить дубинками», - рассказывает молодой человек.

По его словам, им даже не называли причины задержания и не предъявляли документы. Около 30 человек по приказу лежали в снегу, а правоохранители ждали дальнейших указаний, что делать с «большой группой протестующих».

«Я против насилия и провокаций, я за мирное выражение недовольства, без каких-либо актов агрессии. Выходил против повсеместного беззакония в нашем государственном аппарате. Я устал, что за инакомыслие в этой стране сажают или убивают, запугивая этим миллионы. Люди, с которыми я был в полиции, так же знали, за что выходили: они не хотят жить в страхе и не хотят бояться каждого проходящего чиновника или силовика просто потому, что у него есть «корочка». Они хотят жить в этой стране, делать её лучше с каждым днём», - поделился Антон.

Что касается дальнейших подобных мероприятий, мнение молодого человека не изменилось. Он считает, что массовые задержания были для того, чтобы запугать людей, но пока что, Антон не чувствует себя запуганным.

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