Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан сегодня, 28 февраля. Судя по их прогнозу, на улицах вновь будет небольшой снег, местами переходящий в метель, также ожидается умеренный ветер - северо-восточный с переходом на северо-западный и гололедица на дорогах.

Ночью столбики термометров будут находиться на отметках в 10-15 градусов мороза, однако местами похолодает и до -19 градусов. Днем будет теплее - 8-13 градусов холода.

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