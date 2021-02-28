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Фото ProKazan.ru

Синоптики вновь прогнозируют метель в Татарстане

28.02.2021, 05:00 14 2 prokazan.ru
Также на дорогах будет гололедица

Синоптики рассказали, какая погода ждет Татарстан сегодня, 28 февраля. Судя по их прогнозу, на улицах вновь будет небольшой снег, местами переходящий в метель, также ожидается умеренный ветер - северо-восточный с переходом на северо-западный и гололедица на дорогах.

Ночью столбики термометров будут находиться на отметках в 10-15 градусов мороза, однако местами похолодает и до -19 градусов. Днем будет теплее - 8-13 градусов холода.

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комментарии

Лиза
0
28 февраля 2021
05:09
Очень хорошо! Ага не любит гололедицу, Ага любит голомужитницу.
Эрика Аскарова
0
28 февраля 2021
05:27
Он надоел уже, этот зaдpoтный Ага, yйду от него в росгвардию. Вот там настоящие мужики, с большими дубинками!
В ответ на комментарий пользователя
Очень хорошо! Ага не любит гололедицу, Ага любит голомужитницу.
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