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Фото: соцсети

«Врагу не пожелаешь»: под Казанью в одном из домов пьяный мужчина угрожает перерезать горло соседям

25.02.2021, 15:47 102 0 prokazan.ru

Видео, появившееся в пабликах Казани, приводит в ужас. На кадрах пьяный мужчина пытается ворваться в квартиру к соседям с ненормативной лексикой, при этом угрожает им расправой.

«Арск 2 часа ночи. Вот что творит пьяный сосед, когда напьётся. Угрожает выйти и перерезать нам горло. Затащила его жену с коридора в квартиру, когда он ее избивал. Его угрозы, о том, что он выйдет и перережет всем горло, прошу принять во внимание», - написали жильцы квартиры.

В комментариях пользователи призывают к справедливости.

«Такое поведение – это вообще нормально?»

«Не завидую хозяевам квартиры»

«Врагу не пожелаешь таких соседей»

«Полицию надо сразу вызывать, а не снимать и ждать непонятно чего».

К другим новостям: 

- Мужчина в Казани узнал, что ему изменила жена и пошел мстить. В итоге разбил ее машину. 

- Жительница Татарстана выиграла миллион рублей в лотерею. Она оформила приз только спустя месяц, как узнала о выигрыше. Женщина рассказала, куда планирует потратить деньги.

Татарстан Казань Общество
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