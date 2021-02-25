Видео, появившееся в пабликах Казани, приводит в ужас. На кадрах пьяный мужчина пытается ворваться в квартиру к соседям с ненормативной лексикой, при этом угрожает им расправой.
«Арск 2 часа ночи. Вот что творит пьяный сосед, когда напьётся. Угрожает выйти и перерезать нам горло. Затащила его жену с коридора в квартиру, когда он ее избивал. Его угрозы, о том, что он выйдет и перережет всем горло, прошу принять во внимание», - написали жильцы квартиры.
В комментариях пользователи призывают к справедливости.
«Такое поведение – это вообще нормально?»
«Не завидую хозяевам квартиры»
«Врагу не пожелаешь таких соседей»
«Полицию надо сразу вызывать, а не снимать и ждать непонятно чего».
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