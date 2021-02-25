В Казани местный житель разбил машину жене, которая ему отомстила. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Мужчина узнал об измене жены и пошел мстить. Машина стояла во дворе по улице Дементьева, яростный муж оторвал номера, раздробил фары и прошелся по лобовому стеклу. После совершенного скрылся с места происшествия.

Жители дома вызвали полицию, которая и будет разбираться в семейной драме.

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