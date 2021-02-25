Жительница Татарстана выиграла миллион рублей в новогоднем розыгрыше. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Спустя месяц женщина приехала в Москву, чтобы оформить приз. Женщина купила билет на почте и была уверена в победе, так как считает себя везучей по жизни.

— Билеты проверила дочь в интернете. Когда она сообщила о миллионе, я подпрыгнула от радости. Не так давно мы купили дом, поэтому деньги пришлись очень кстати. Сделаем ремонт. На остаток поедем с мужем в санаторий, — делится обладательница выигрыша.

По словам победительницы, выиграть в лотерею она мечтала. И планирует участвовать и побеждать дальше.

К другим новостям:

- Оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки.