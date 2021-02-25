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Фото: telemetr.me

Жителя Казани обманули и лишили денег лжеброкеры

25.02.2021, 02:00 14 0 prokazan.ru
63-летний житель Казани стал жертвой мошенников и потерял 263 тысяч рублей. Он планировал заработать на торгах на бирже, но остался ни с чем.
О случившемся сообщила пресс-служба МВД России по городу Казани. Мужчина обратился в отдел "Московский", сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
3 февраля казанец нашел в интернете рекламу, обещавшую солидную прибыль при инвестировании. Он перешел по ссылке, нашел телефонный контакт, позвонил. Ответила приятная девушка, которая представилась Викторией. Она вежливо и учтиво рассказала жителю Казани, как начать инвестировать, что делать.
Следуя ее инструкциям, мужчина зарегистрировался на сайте, скачал приложение, создал электронный кошелек и положил на него 13 тысяч рублей.
 
Вежливая Виктория позвонила через сутки и сообщила, что деньги с кошелька надо срочно перевести на номер, который она назовет. Она пояснила, что тот, кому принадлежит номер, переведет сумму казанца в доллары, и дальнейшие операции на сайте тот сможет проводить воистину с мировым размахом - в иностранной валюте.
 
Мужчина поверил, перевел 13 тысяч рублей, сразу проверил личный кабинет в приложении - баланс действительно пополнился на 167 долларов США.
Через 5 дней казанец принял звонок от неизвестного мужчины, который представился Русланом, брокером. Он сочувственно пояснил, что у казанца мало средств на счету для инвестиций и предложил начать торги под присмотром специалиста.
 
Выполняя требования виртуальных "помощников", мужчина купил несколько акций, и его баланс подрос на несколько долларов. Но Руслан порадоваться не дал, пояснил, что ставки очень малы, и нужно пополнить счет хотя бы до 3 тысяч долларов. Чтобы успешно зарабатывать на бирже, казанцу предложили оформить кредит и вложить заемные средства в акции.
 
Кредит дали быстро - 300 тысяч рублей. Житель Казани, предвкушая прибыль, перевел на виртуальный счет в приложении 250 тысяч. Баланс в приложении пополнился. Но 17 февраля мужчина решил снять средства со счета, и уже не смог этого сделать. С заявлением он отправился в полицию.
 
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