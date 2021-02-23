В Казани на видео попал водитель, который умудрился застрять в Кремле - он заехал на машине на ступени между Манежем и Юнкерским корпусом. Инцидент произошел накануне.

По словам комментатора, неизвестный автомобилист на Хендэ Солярис оторвал задний бампер, как он планировал выезжать оттуда и зачем заехал, неизвестно.

В итоге из ситуации водитель все-таки вышел, он нашел поддон и с его помощью спустился со ступени. В западне он провел порядка 15 минут. В соцсетях казанцы возмутились, кто пустил машину заехать в Кремль и заявили, что водителя надо наказать.

"Туда даже верхом на велосипеде не пускают, как он то проехал?"

"Машину жалко!"

"Тик токеры небось очередное видео снимают"

"Мир не без дураков! Ещё один солярис купят!"

"Наказать показательно", - пишут пользователи.

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