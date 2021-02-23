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Фото скриншот с видеозаписи

В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз

23.02.2021, 15:23 62 2 prokazan.ru

Последствия сегодняшней коммунальной аварии в Казани продолжают фиксировать горожане. Так, в соцсетях появилось видео с застрявшей в луже машиной. По словам автора поста, кадры сняты на улице 2-ая Юго-Западная. 

"Все, попал, там воды по колено", - говорит за кадром автор видео. В это время заснято, как легковушка буксует в глубокой луже. Позже появилось второе видео - на нем запечатлена операция по спасению водителя, застрявшего в луже. Машину выталкивали из плена трактором с ковшом. О масштабе повреждений автомобиля данных нет.

Напомним, что утром 23 февраля в Казани на проспекте Ибрагимова прорвало трубу, произошло подтопление, движение по проспекту между Ямашева и Чистопольской было перекрыто. 

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комментарии

Горожанин
0
23 февраля 2021
15:31
Бедолага
Горожанин
0
23 февраля 2021
15:32
Kazan Drift 2021 Winter
Горожанин
0
23 февраля 2021
15:37
Бедолага . Но с другой стороны - зачем он туда поехал ? Проверить - получится или нет ? Жаль конечно человека , но мозги тоже надо включать .
В ответ на комментарий пользователя
Бедолага
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