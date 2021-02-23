Последствия сегодняшней коммунальной аварии в Казани продолжают фиксировать горожане. Так, в соцсетях появилось видео с застрявшей в луже машиной. По словам автора поста, кадры сняты на улице 2-ая Юго-Западная.

"Все, попал, там воды по колено", - говорит за кадром автор видео. В это время заснято, как легковушка буксует в глубокой луже. Позже появилось второе видео - на нем запечатлена операция по спасению водителя, застрявшего в луже. Машину выталкивали из плена трактором с ковшом. О масштабе повреждений автомобиля данных нет.

Напомним, что утром 23 февраля в Казани на проспекте Ибрагимова прорвало трубу, произошло подтопление, движение по проспекту между Ямашева и Чистопольской было перекрыто.

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