На трассе в Татарстане сотрудники ГИБДД РТ помогли очередному водителю, попавшему в сложную ситуацию.

По информации ведомства, на дороге Казань - Оренбург к батальону ДПС в составе Ленара Нуриева и Вадима Бочкарева обратилась водитель "Инфинити". Девушка сообщила, что у нее в машине заклинил стеклоподъемник, из-за чего в салоне стало очень холодно. Кроме того, у машины оказалось повреждено колесо. Полицейские помогли девушке починить сломанные механизмы, она продолжила движение.

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