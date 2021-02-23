На трассе в Татарстане сотрудники ГИБДД РТ помогли очередному водителю, попавшему в сложную ситуацию.
По информации ведомства, на дороге Казань - Оренбург к батальону ДПС в составе Ленара Нуриева и Вадима Бочкарева обратилась водитель "Инфинити". Девушка сообщила, что у нее в машине заклинил стеклоподъемник, из-за чего в салоне стало очень холодно. Кроме того, у машины оказалось повреждено колесо. Полицейские помогли девушке починить сломанные механизмы, она продолжила движение.
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комментарии
Но техника у нас такая что надо мастеру платить.
Но что ты сделаешь сама, ведь твои ручки так прелестны.
Теперь ты к мастеру иди-знакомства очень интересны.
Ты в новый мир теперь войдёшь, мужчины там тебя окружают
Узнаешь кто хозяин там и с ним тебя они подружат.