В Советском районе Казани поздно вечером 22 февраля произошел пожар. По данным МЧС Татарстана, горел дачный дом в садовом товариществе "Дружба-1".

Сообщение о происшествии поступило в пожарную охрану в 22:34, рассказали в ведомстве. По предварительной информации, пострадали два человека. Уточненных данных от пресс-службы МЧС пока не поступало.

Напомним, что в праздники в Казани зарегистрировано сразу несколько серьезных происшествий: в понедельник горел цех металлообработки в Дербышках, в воскресенье в Кировском районе два человека погибли от отравления угарным газом, в Авиастроительном районе при пожаре пострадали двое детей.