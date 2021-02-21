В 11:40 в пожарную охрану поступило сообщение о сильном задымлении в квартире на пятом этаже в доме на улице Айдарова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«По прибытию на место происшествия установлено, что горит квартира, внутри находятся двое детей. В 12:03 ликвидация открытого горения, вспыхнул кухонный гарнитур и вещи. Детей передали медикам», - говорится в сообщении.

Одного из детей пожарные спасли по установленной автолестнице, второго – по лестничному маршу. Еще пятеро взрослых были спасены из соседних квартир.

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