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Фото: МЧС Татарстана

В пятиэтажке Казани произошел пожар, в результате которого пострадали двое детей

21.02.2021, 13:51 87 1 prokazan.ru

В 11:40 в пожарную охрану поступило сообщение о сильном задымлении в квартире на пятом этаже в доме на улице Айдарова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«По прибытию на место происшествия установлено, что горит квартира, внутри находятся двое детей. В 12:03 ликвидация открытого горения, вспыхнул кухонный гарнитур и вещи. Детей передали медикам», - говорится в сообщении.

Одного из детей пожарные спасли по установленной автолестнице, второго – по лестничному маршу. Еще пятеро взрослых были спасены из соседних квартир.

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МЧС Татарстан Казань Общество
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комментарии

Гараж
5
21 февраля 2021
14:29
Один товарищ из Кировского района несколько лет назад уехало на дачу.Приехал , а квартира сгорела изнутри. Замкнул сам звонок. Лучше бы он вообще этого звонка не имел. Обошёлся бы. А тут уж ситуация воленс ноленз.

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