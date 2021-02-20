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Фото: ProKazan

Запуск мусоросжигательного завода под Казанью могут отложить на несколько лет

20.02.2021, 17:15 155 4 prokazan.ru

В сети появилась информация о том, что дочернее предприятие Госкорпорации «РТ-Инвест» может на год задержать запуск мусоросжигающих электростанций в Московской области и Татарстане. Ранее они должны были запуститься с конца 2022 года.

Проект отложили до 2024 года. По данным издания «КоммерсантЪ», компании грозит штраф до 7 млрд рублей за задержку, но представители надеются избежать наказания, так как срок ввода в эксплуатацию заводов сдвигаются из-за паузы в доставке иностранного оборудования. При этом задержку поставки объясняют пандемией.

Ранее президент России рассказывал о мусоросжигающих заводах, в том числе в Казани: их построят по новейшим технологиям. 

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
20 февраля 2021
17:37
До 24 года завалят всю Казань мусором!
Горожанин
0
20 февраля 2021
17:38
Проект частный, если того требует качество, то пускай.
Горожанин
2
20 февраля 2021
17:43
Мусор просто надо поджечь и всё....
Горожанин
0
20 февраля 2021
17:54
Сортиру й, перерабатывай, ты же свой пакет прям с окна кидаешь
В ответ на комментарий пользователя
До 24 года завалят всю Казань мусором!
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