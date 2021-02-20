В сети появилась информация о том, что дочернее предприятие Госкорпорации «РТ-Инвест» может на год задержать запуск мусоросжигающих электростанций в Московской области и Татарстане. Ранее они должны были запуститься с конца 2022 года.

Проект отложили до 2024 года. По данным издания «КоммерсантЪ», компании грозит штраф до 7 млрд рублей за задержку, но представители надеются избежать наказания, так как срок ввода в эксплуатацию заводов сдвигаются из-за паузы в доставке иностранного оборудования. При этом задержку поставки объясняют пандемией.

Ранее президент России рассказывал о мусоросжигающих заводах, в том числе в Казани: их построят по новейшим технологиям.

К другим новостям:

- Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца.