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Фото: ProKazan

Умер сразу после родов: на площадке для сбора мусора обнаружили тело младенца

20.02.2021, 16:22 91 1 prokazan.ru

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка рядом с мусорными баками. Об этом пишет портал 47news.

«Тело обнаружили в 09:30 утра в 30 метрах от жилого дома. По предварительной информации судмедэкспертов, вероятнее всего, ребенок умер при родах, либо сразу после них, а затем какое-то время лежал в тепле», - пишет портал.

На данный момент ведется работа по поиску предполагаемой матери ребенка. Роды не были нигде зафиксированы, расследование уголовного дела продолжается.

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комментарии

Гараж
0
20 февраля 2021
16:44
А может быть кинжалом был удар, все скрыла ночь у мусорного бака.
А может дочь богатого лица здесь родила ребёночка со страха.

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