В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка рядом с мусорными баками. Об этом пишет портал 47news.

«Тело обнаружили в 09:30 утра в 30 метрах от жилого дома. По предварительной информации судмедэкспертов, вероятнее всего, ребенок умер при родах, либо сразу после них, а затем какое-то время лежал в тепле», - пишет портал.

На данный момент ведется работа по поиску предполагаемой матери ребенка. Роды не были нигде зафиксированы, расследование уголовного дела продолжается.

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