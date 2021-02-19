В Республиканской клинической больнице Татарстана врачи спасли беременную женщину, у которой обнаружили опухоль. Об этом сообщается на странице больнице в «Инстаграм».

«Алия приехала в больницу рожать, ей на 29 неделе диагностировали инсулиновый диабет. Уже в роддоме у девушки начались скачки давления и болела голова. Врачи запретили ей рожать самой, она могла умереть во время родов. При этом эндокринологи предположили, что в девушки проблемы с надпочечниками, но делать КТ было нельзя – вредно для ребенка. Поэтому томографию сделали сразу после кесарева сечения», - говорится в сообщении.

Результаты показали, что у пациентки опухоль надпочечников. На четвертый день девушку перевели из реанимации в палату к дочке. Но приступы не отступали и нужна была операция, врачи боялись, что неокрепший организм пациентки может не выдержать. Было принято решение делать проколы – все закончилось успешно, опухоль удалили.

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