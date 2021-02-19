Пятница для казанских автолюбителей началась с восьмибалльных пробок. По данным Яндекс.Навигатора, заторы наблюдаются, по большей части, в Советском, Приволжском, Ново-Савиновском и Вахитовском районах.

Так, с утра стоят проспект Победы от Сахарова до перекрестка с Аграрной, сама Аграрная, Космонавтов, Патриса Лумумбы, проспект Камалеева, Аделя Кутуя и Ершова, а также Сибирский тракт. На развязке возле Арского кладбища произошло ДТП, которое, судя по картам, затруднило движение. Также сложности с движением на утро на проспекте Универсиады в районе пересечения с Даурской.

Еще одна авария произошла на перекрестке Павлюхина - Назарбаева, стоит Назарбаева, также затор есть на пересечении Технической и Тукая, Карла Маркса, на Батурина.

Небольшие заторы с утра собрались на Сибгата Хакима в районе Чаши и перед Миллениумом, на проспекте Ибрагимова и Чистопольской в районе пересечения с Декабристов, на Декабристов возле метро Яшьлек. Также затор есть на развязке около вокзала Казань-2, там стоит Копылова и Тэцевская, на дороге авария.

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