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Фото: ProKazan

Маршрут автобуса №31 в Казани изменится из-за строительства парковки

18.02.2021, 08:55 163 0 prokazan.ru

В Казани с 18 февраля изменится маршрут автобуса №31. Об этом сообщает комитет по транспорту исполкома столицы Татарстана.

Так, теперь автобус не будет останавливаться на остановке «Проспект А.Камалеева» по проспекту Победы. Изменения связаны со строительством наземной парковки у торгового центра. До завершения работ автобус будет ездить по схеме: местный проезд – пр.А.Камалеева – ул.Академика Сахарова, далее по маршруту.

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- Еще один водитель автобуса в Казани был замечен на встречной полосе, да еще и на красный свет. В прошлый раз такого водителя в Ассоциации АТП оправдали. Что сказали в этот раз?

Общественный транспорт Татарстан Казань Общество
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