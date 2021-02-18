В Казани с 18 февраля изменится маршрут автобуса №31. Об этом сообщает комитет по транспорту исполкома столицы Татарстана.

Так, теперь автобус не будет останавливаться на остановке «Проспект А.Камалеева» по проспекту Победы. Изменения связаны со строительством наземной парковки у торгового центра. До завершения работ автобус будет ездить по схеме: местный проезд – пр.А.Камалеева – ул.Академика Сахарова, далее по маршруту.

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