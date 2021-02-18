Каждый день на улицах Казани происходят разные ситуации с автомобилистами. На этот раз женщина-водитель, видимо, посчитав себя умнее всех, оставила машину посередине дороги на «аварийке» и ушла. Собралась огромная пробка.

«И пусть весь мир подождет», - подписали видео очевидцы.

В комментариях тут же налетели на водителя.

«Так в каждом городе много. Отбирать права надо у таких»

«Там КамАЗ стоит, из принципа взяли на таран подвинули её в следующий раз умнее будет»

«Мозги не купишь»

«Выкинули бы толпой в сугроб»

«Пора уже за неуважение других участников дорожного движения права забирать, хоть на месяц и заставлять пересдавать экзамены, чтобы не случилось, это не повод бросать машину таким образом».

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