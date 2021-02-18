Автоинспекторы помогли добраться до Казани спортивной команде, у которой сломался автобус. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Татарстану.

«Инспекторы заметили на трассе стоящий пассажирский автобус, оказалось, что водитель вез детей-спортсменов из Оренбурга в Казань. По пути произошла поломка тормозной системы, сам мужчина поломку не смог устранить»,- говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС остановили попутно ехавший автобус и туда пересадили 20 детей, которые уже замерзали. Сломанный транспорт переместили на парковку для устранения неисправности.

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