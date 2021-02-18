Автоинспекторы помогли добраться до Казани спортивной команде, у которой сломался автобус. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Татарстану.
«Инспекторы заметили на трассе стоящий пассажирский автобус, оказалось, что водитель вез детей-спортсменов из Оренбурга в Казань. По пути произошла поломка тормозной системы, сам мужчина поломку не смог устранить»,- говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС остановили попутно ехавший автобус и туда пересадили 20 детей, которые уже замерзали. Сломанный транспорт переместили на парковку для устранения неисправности.
К другим новостям:
- В Казани с 18 февраля изменится маршрут автобуса №31. На некоторых остановках он не будет останавливаться. На каких и из-за чего.
- Мдааа. Женщина-водитель в Казани создала пробку, оставив машину на дороге.
комментарии