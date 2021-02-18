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Фото: УГИБДД МВД по Татарстану

20 детей чуть не замерзли в сломавшемся автобусе по пути в Казань

18.02.2021, 09:19 154 0 prokazan.ru

Автоинспекторы помогли добраться до Казани спортивной команде, у которой сломался автобус. Об этом сообщает УГИБДД МВД по Татарстану.

«Инспекторы заметили на трассе стоящий пассажирский автобус, оказалось, что водитель вез детей-спортсменов из Оренбурга в Казань. По пути произошла поломка тормозной системы, сам мужчина поломку не смог устранить»,- говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС остановили попутно ехавший автобус и туда пересадили 20 детей, которые уже замерзали. Сломанный транспорт переместили на парковку для устранения неисправности.

К другим новостям: 

- В Казани с 18 февраля изменится маршрут автобуса №31. На некоторых остановках он не будет останавливаться. На каких и из-за чего.

- Мдааа. Женщина-водитель в Казани создала пробку, оставив машину на дороге. 

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