В Казани на заседании депутатов гордумы Гарифьяновского избирательного округа родительница изъявила желание следить за питанием в детских садах по примеру местных школ, где работает родительский контроль.

«Как я могу проверить питание в детских садах, вкусно или невкусно, в каких условиях проходит все производство?», - цитирует жительницу Inkazan.

По словам и.о. начальника отдела районного образования, такая программа работает, где дети получают питание несколько раз в день. Стандарты питания детей в садах будут проверять сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора.

К другим новостям:

- "Съешь Минниханова!": в Казани появилась необычная доставка еды.

- Почти на три месяца в Казани закроют одну из улиц. Там будут проводить ремонтные работы.

- Главный терапевт Минздрава Татарстана рассказала, какая категория людей переносит прививку от коронавируса лучше.