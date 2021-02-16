В Казани служба доставки пиццы и роллов предлагает заказать пиццу с лицами знаменитостей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Занятие это трудное, требующее выдержки и усердной работы. Но у шеф-повара доставки «Инари» получились пиццы с лицами Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова, Салавата Фатхутдинова, Габдуллы Тукая и Алсу»,- говорится в сообщении.

Такие оригинальные пиццы начали делать иностранные заведения, теперь этот опыт перенимают коллеги из России.

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