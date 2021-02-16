В Казани закрыли движение на участке улицы Энергетиков возле дома №3. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Ограничение движения связано с капремонтом канализационного коллектора», - говорится в сообщении.

Также до 25 февраля нет движения по улице Адоратского возле дома №78. На участке проводятся работы по прокладке ливневой канализации. Напомним, что еще одно ограничение будет действовать на проспекте Камалеева до конца мая: там ведется строительство второй ветки метро.

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