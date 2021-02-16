В прямом эфире главный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как переносят прививки от коронавируса пенсионеры и люди зрелого возраста.

«Пожилые переносят «Спутник V» гораздо лучше, чем люди зрелого возраста. При этом антитела вырабатываются ничуть не меньше, чем у людей 25-40 лет. Вообще пожилой возраст является фактором тяжелого течения коронавируса, поэтому прививка важна», - сообщила спикер.

По ее словам после вакцинации у людей старше 80 лет снижен уровень вырабатывания антител, но они все равно появляются.

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