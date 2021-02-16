Сотрудники Росгвардии задержали в поселке Васильево 33-летнего ранее судимого местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство сына сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«15 февраля вечером патрулирующий наряд получил сообщение, что в частном доме ранили ножом парня. На месте происшествия мать потерпевшего рассказала, что ранил сына ее сожитель. Мужчина был задержан. Выяснилось, что вечером семья выпивала, в ходе застолья между мужчинами произошла ссора, и сожитель женщины ударил ее 18-летнего сына в грудь ножом», - говорится в сообщении.

Молодого человека увезли в больницу. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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