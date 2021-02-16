В Казани восемь местных жителей обратились к медикам с обморожением. Один из них с общим переохлаждением.

Среди обратившихся нет несовершеннолетних детей. Об этом сообщает «ТИ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

Напомним, в Татарстане морозная погода продержится всю неделю. 16 февраля ночью температура опустится до -26 градусов, а 17 февраля днем будет держаться на уровне -20…-23 градусов, ночью -25…-23 градуса. В ближайшие два дня потепления также не обещают: ночью термометры покажут ниже -30 градусов, днем температура не поднимется выше -20 градусов. 19 февраля также прогнозируют небольшой снег в дневные часы.

К другим новостям:

- Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали группу лиц, которые собирали деньги для ИГИЛ (запрещена в России).

- ДУМ Татарстана сообщает о допустимости вакцины от коронавируса для мусульман. В связи с чем было принято такое решение.