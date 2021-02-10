На пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина раскритиковала решение властей соседней Удмуртии о снятии обязательного масочного режима.

«На сегодня не планируется. Мы все-таки не сторонники таких быстрых и не очень взвешенных решений. Все наши действия по снятию каких-либо ограничений были очень взвешенные и обдуманные и полностью соответствовали ситуации по заболеваемости не только коронавируса, но и ОРВИ. Мы в дальнейшем будем придерживаться такой тактики. Были случаи в некоторых регионах, когда снимались ограничения — это был летний период — и мы видели, к чему это приводило: через две недели приходилось возвращаться к более жестким мерам», — сказала Любовь Авдонина.

Также Авдонина отметила, что ситуация находится под наблюдением. На данный момент спикер считает снятие масочного режима в Татарстане преждевременной.

«Ограничения, которые на сегодня действуют, будут сохраняться до того, когда мы будем уверены, что ситуация выправилась и наметилась тенденция к снижению заболеваемости», - заключила спикер.

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