Какой-то апокалипсис происходил 5 февраля в Казани – дождь, потопы, снег, лед и проваливающийся асфальт. Очевидцы сообщили, что в 10 микрорайоне города, асфальт провалился сразу под двумя машинами.

«Обе машины колёсами провалились, видимо, одна за другой ехали. Первая заехавшая, не успела заехать, как заднее колесо провалились. Задняя машина новехонькая на близком расстоянии за ней ехала, поэтому тоже попалась. Под ней уже земля впереди начала провалиться», - рассказали очевидцы.

Пользователи шутят, что это все из-за рабочих, которые копают метро. А вот, владельцам машин, наверное, не очень смешно.

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