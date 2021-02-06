Воронеж до сих пор не может отойти от трагедии, которая случилась на днях – молодой человек выпал из окна и задел коляску с ребенком, оба погибли. Соседи семьи, где случилась трагедия, рассказали, как они переживают произошедшее.

Накануне несчастья у старшего сына был день рождения, ему исполнилось 4 года. Позже мама погибшего пошла с ним навестить родственников, все случилось вечером того же дня, когда девушка возвращалась домой. В момент удара малыш вылетел из коляски и ударился об асфальт. Врачи скорой помощи час бились за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.

Помощь понадобилась и маме погибшего, а также ее маме и 80-летнему дедушке, его тоже откачивали. Об этом пишет «МК».

6 февраля малыша из морга сразу повезут на кладбище, покрестить его не успели.

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