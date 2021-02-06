В общественном транспорте Казани продолжаются рейды: здесь ловят граждан, которые не надевают маску, как того требуют санитарные правила.

По данным мэрии, за первую неделю февраля в городе было выявлено почти 1,7 тысячи "безмасочных" пассажиров. Ежедневно проверяющие работают примерно в 600-700 единицах транспорта, фиксируют от 300 до 500 нарушителей в день. Таким образом, еженедельно в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро Казани ловят от 1,5 до 2 тысяч нарушителей. Меньше всего - 215 пассажиров без маски - выявили за новогодние каникулы, всего за праздничные дни было проверено 720 транспортных средств. Как отмечают в исполкоме, в большинстве случаев пассажиры не спорят и надевают маски.

Добавим, что на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано почти 16,5 тысяч заболевших коронавирусом, ежедневно в республике выявляют 82-87 новых заболевших. От ковида скончались уже 288 человек, это случаи, в которых вирус был идентифицирован. Еще три смерти были подтверждены накануне, все трое - мужчины.

Читайте также:

В Татарстане за две недели бензин подорожал на 24 копейки. Общественный транспорт становится все более реальной альтернативой личному