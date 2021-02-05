Еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Татарстане. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

От ковида умерли трое мужчин - 1943, 1944 и 1946 годов рождения. Вирус обнаружили при патологоанатомической экспертизы. Всего на 5 февраля в Татарстане коронавирус унес жизни 288 человек.

Напомним, что в республике проходит вакцинация от ковида. На сегодняшний день прививку получили 15 398 человек, из них вторую дозу - 3 122 человека. Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, кому не стоит прививаться от коронавируса и почему.