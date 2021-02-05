Врачи Республиканской клинической больницы спасли беременную девушку, заразившуюся коронавирусом. Об этом сообщили на странице больницы в «Инстаграм».

«Алину привезли в РКБ в крайне тяжелом состоянии из другой больницы. Девушка была на 8 месяце беременности, и уже две недели болела коронавирусом. Поражение легких уже было критическим, уровень кислорода в крови было крайне низкий, девушка и ее сын задыхались. Кесарево было делать опасно, но все-таки решили оперировать. Беременную чудом удержали на волоске от ИВЛ», - говорится в сообщении.

Ребенок родился здоровым, но недоношенным, легкие еще были недоразвиты. Сразу после родов девушку подключили к е инвазивной вентиляции легких. Она три недели была на грани жизни и смерти.

Все отделение боролось за жизнь Алины, чудо случилось и девушка пришла в себя, к тому времени малыша уже выписали, он был с папой и родными.

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