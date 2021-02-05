Сотрудники Росгвардии в Казани задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством незнакомой девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел вечером в Ново-Савиновском районе. Мужчина на повышенных тонах ругался с супругой. 21-летняя потерпевшая стала свидетельницей и сделала замечание мужчине. Тот достал из кармана предмет похожий на пистолет и, угрожая им, потребовал не вмешиваться в конфликт. Девушка отошла от пары и попросила вызвать полицию. На место приехали сотрудники Росгвардии», - говорится в сообщении.

Сотрудники задержали пьяного мужчину, при нем был обнаружен пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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