Начало февраля не перестает удивлять – сначала оттепель, дождь, снег, а сейчас резкий перепад температуры. Так, в ночь на 6 февраля в Татарстане ожидается -10 градусов.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке, которая может сложиться в связи с сильным гололедом. И призывает автолюбителей быть осторожными и внимательными при движении, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров.

«Ожидается снег, метель с ухудшением видимости до 1000 м, сильный ветер порывами до 20 м/с, на дорогах сильная гололедица», - передает Гидрометцентр Татарстана.

По данным сервиса «Яндекс погода», вечером 5 февраля будет -10…-6 градусов, снег.

6 февраля днем -14…-12 градусов, снег, ночью -19…-17 градусов, небольшой снег.

7 февраля, в воскресенье, днем -19…-20 градусов, небольшой снег, ночью -22…-20 градусов, небольшой снег.

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