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Фото скриншот с видеозаписи

Парень выпал из окна 17 этажа и убил младенца, который лежал в коляске

05.02.2021, 09:28 1290 1 prokazan.ru

Трагическая случайность произошла накануне вечером в Воронеже. 20-летний парень выпал из окна многоэтажки и убил младенца. 

Вечером 4 февраля девушка вышла погулять со своим шестимесячным сыном в поселке Шилово. Неожиданно на коляску что-то обрушилось - это оказался 20-летний молодой человек. Он, как поясняют в Следственном комитете региона, выпал из окна подъезда 17-го этажа дома. 

Ребенка пытались спасти врачи, ему была оказана экстренная помощь, однако безуспешно. Сам мужчина тоже скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. 

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Дети Смерть Новости России
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комментарии

Горожанин
0
05 февраля 2021
10:20
Ска сам уничтожился, так падла еще и ребенка забрал, отдельный котел в аду с серной кислотой

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