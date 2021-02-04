38-летнего казанца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну. По версии следствия, 15 января этого кода пьяный отец пришел в гости к жене и ребенку, которые живут на улице Тыныч. Мужчина поругался с супругой и начал ее бить. За мать заступился 10-летний сын, но отец ударил его ногой в грудь. Ребенок в результате получил компрессионный перелом позвоночника.

Мужчину задержали, правоохранители будут просить заключить его под стражу во время следствия, передает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

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