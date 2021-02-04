Завтра в Татарстане ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По прогнозам синоптиков 5 февраля ожидается туман, видимость при этом составит не более 500 метров. Также подует сильный ветер, его скорость достигнет 20 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы. Предупреждения об ухудшении погоды также рассылает татарстанцам МЧС.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о безопасности на дороге: скорость движения стоит выбирать с учетом погодных условий, автомобилистам советуют избегать маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, также в случае поездок за город необходимо проверить исправность всех узлов автомобиля.

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