После теплой погоды в Татарстан снова придут морозы. Прогноз опубликовал центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, похолодание начнется в субботу, температура воздуха опустится до -16 градусов ночью, в воскресенье ожидается уже -20 (по ощущениям -25), а в понедельник -25 (-32 по ощущениям). Морозы продержатся до пятницы: ночью термометры покажут до -28 градусов, затем немного потеплеет.

При этом в ближайшие дни синоптики обещают теплую погоду: завтра днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью будет 0...-5. Пройдет мокрый снег, на дорогах прогнозируют гололедицу.

Напомним, ранее профессор КФУ прогнозировал в Татарстане аномально теплый февраль.