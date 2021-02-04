В Нижнем Тагиле полицейские установили подростков, которые избили школьницу. Ранее толпа из девяти человек напала на девочку во дворе дома, очевидцы сняли происходящее на видео.

«Полицейские выехали в учреждения, где учатся подростки, чтобы установить обстоятельства произошедшего»,- цитирует портал e1.ru начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

При этом, даже те же очевидцы, которые выложили в сеть видео не сообщили в полицию, женщина только угрожала из окна вызвать наряд.

Избитая девочка осталась одна лежать на снегу.

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