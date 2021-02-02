Рано утром 2 февраля при пожаре в Арском районе Татарстана погиб мужчина.

По данным МЧС РТ, вызов поступил из села Тюбяк-Чекурча около 8 часов утра. На улице Нагорная горел бревенчатый жилой дом, площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось спустя полчаса, а в 9 утра в доме нашли труп. Предположительно, это мужчина, личность устанавливается. По рассказам соседей, в доме он проживал один. Причину пожара будут выяснять эксперты.

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